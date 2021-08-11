Росреестр планирует предоставлять до 95% услуг в электронном виде к 2030 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Росреестр планирует увеличить доступность государственных услуг в электронном виде до 95% к 2030 году. Об этом говорится в проекте госпрограммы "Национальная система пространственных данных", размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Цель - повышение качества государственных услуг по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в том числе в связи с доступностью государственных услуг в электронном виде до 95%, к концу 2030 года", - говорится в документе.

Также к 2030 году планируется создать цифровое отечественное геопространственное обеспечение и связать его со всеми муниципальными и региональными информационными системами. В то же время сегодня сведения о земле, природных ресурсах, лесах, недвижимости содержатся в разрозненных государственных информационных ресурсах, что приводит, например, к низкой эффективности использования земель и объектов недвижимости. Создание единой геопространственной платформы позволит решить эту проблему, считают в ведомстве.

Кроме того, Росреестр предполагает, что к 2030 году полнота и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут доведены до 95%. В ведомстве отмечают, что сегодня существует проблема со скоростью наполнения ЕГРН. Так, на 1 июня 2021 года в ЕГРН внесены сведения о 41,5% участков границ между регионами, о 39% границ населенных пунктов, 76% границ муниципальных образованиях. При этом 23,2 млн земельных участков не имеют установленных границ, 47,3 млн объектов недвижимости не имеют сведений о правообладателе, а в ЕГРН содержится более 2 млн реестровых ошибок. "[Это] формирует экономические риски и "потери" для всех уровней бюджетной системы РФ, сдерживает территориальное развитие, формирование пространственных "точек роста", существенно влияет на развитие потенциала многих отраслей экономики, формирует основу экономических потерь физических лиц", - считают в Росреестре.

При принятии проекта программы "Национальная система пространственных данных" документ вступит в силу 1 января 2022 года.