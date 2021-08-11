Путин призвал минимизировать расходы жителей Севастополя при подключении газа к участкам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить минимизацию расходов жителей Севастополя при подключении газа к земельным участкам. Эта тема обсуждалась в среду на встрече главы государства с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Путин напомнил, что в целом уровень газификации в этом субъекте РФ достиг 41%.

"Да, это действительно так, - согласился Развожаев. - И сейчас мы по вашему поручению перешли к "последней миле" (подведению газопровода до границ земельных участков граждан - прим. ТАСС). Все новые проекты корректируем. Нельзя сказать, что они были идеально сделаны, "последняя миля" мало где была предусмотрена".

По словам губернатора, власти города проводят корректировку документации, "чтобы подвести нулевое подключение к каждому участку".

"Стоимость проектных работ, стоимость оборудования - я уже об этом говорил, повторяться не буду: есть возможность все-таки минимизировать расходы граждан", - указал Путин.

Развожаев ответил, что власти планируют принять меры по минимизации расходов для социально незащищенных категорий граждан, "чтобы были только физические, производственные расходы и никакие бюрократические расходы не грузили цену, и плюс сделать рассрочки или какие-то социальные выплаты".

"Есть федеральная инициатива партии ["Единая Россия"], чтобы попробовать на федеральном уровне какие-то категории льготников здесь выделить, потому что, конечно, региональному бюджету сложно это будет сделать. Но мы этим сейчас активно занимаемся", - добавил губернатор.