Профицит бюджета РФ за январь - июль составил 890,298 млрд рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - июле 2021 года, по предварительной оценке, составил 890,298 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

Профицит бюджета РФ в январе - июне предварительно составлял 625,913 млрд рублей.

Доходы бюджета за семь месяцев составили 13,65 трлн рублей, или 72,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Расходы бюджета за январь - июль составили 12,76 трлн рублей, или 59,3% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", и 54,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 8,803 трлн рублей (или 72,2% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба направила 3,547 трлн рублей (71,1%). Другие федеральные органы перечислили 1,3 трлн рублей (82%).