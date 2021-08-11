Агентство стратегических инициатив открыли в Узбекистане

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив открыто в Узбекистане по указу президента республики Шавката Мирзиёева 19 июля. Об этом сообщила в среду генеральный директор российского Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию организации.

"В Узбекистане буквально на днях было создано аналогичное [российскому] Агентство стратегических инициатив при президенте Узбекистана с похожими полномочиями и похожей повесткой развития. Здесь мы с коллегами тоже обсуждаем сотрудничество в части инвестиционного климата, в части повестки качества жизни, политики в социальной сфере, образовании, подготовке кадров. Я думаю, что совместные проекты у нас появятся в ближайшем будущем," - рассказала глава АСИ.

Чупшева подчеркнула, что агентство активно сотрудничает со странами СНГ. В Казахстане они открыли первую зарубежную "Точку кипения" на базе Университета управления и надеются на то, что такой формат будет востребован у других стран-партнеров.