Счетная палата проверит расходование средств на воспроизводство минерально-сырьевой базы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. План проверок Счетной палаты в июле пополнен новым контрольным мероприятием - ведомство проверит расходование средств бюджета РФ на воспроизводство минерально-сырьевой базы России в 2020-2021 годах. Об этом сообщила Счетная палата.

"В новом мероприятии особое внимание Счетная палата уделит проверке заключения и исполнения государственных контрактов на воспроизводство минерально-сырьевой базы. В 2020 г. объем ассигнований Роснедрам по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" составил 29,5 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее (28,1 млрд руб.). На 2021 г. предусмотрено 29,9 млрд руб. Наша проверка позволит оценить эффективность использования средств федерального бюджета, востребованность результатов проведенных работ по государственному геологическому изучению недр", - сказал аудитор Сергей Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.

"Геологическое изучение недр, разведка и разработка месторождений - важные для развития экономики элементы. Работа по этим направлениям позволяет обеспечить страну рентабельными запасами стратегических и наиболее значимых видов полезных ископаемых, а также наладить добычу "дефицитного" минерального сырья, которое Россия импортирует", - отметила Счетная палата.