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Глава АСИ отмечает высокий запрос на социальное тьюторство в регионах

В работу включились 75 регионов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Запрос на социальное тьюторство в регионах очень высок. Об этом в среду сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию Агентства стратегических инициатив.

"В части социальной помощи мы видим огромный запрос на службу тьюторского сопровождения, на кураторство, так как [каждый] случай индивидуален. И социальный куратор может обеспечить комплексную поддержку всех инструментов для семьи связанных с трудоустройством, уходом за детьми, помощью, уходом за родственниками старшего возраста, чтобы взрослые могли получить те компетенции, которые бы помогли ему увеличить доход семьи и выйти из зоны риска. Такие точечные решения очень важны для людей, и мы планируем, что до конца года будут сформированы такие решения, которые обеспечат лучшую коммуникацию, лучший сервис, лучший подход для жителей регионов в этих направлениях и повысят удовлетворенность. Это ключевая работа для нас, в нее уже включились 75 регионов," - рассказала глава АСИ.

Агентство стратегических инициатив начало работу 11 августа 2011 года по инициативе Владимира Путина, который в то время занимал пост премьер-министра России. Сейчас президент возглавляет наблюдательный совет организации. АСИ занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере.

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