Власти Липецкой области выплатят гранты до 500 тыс. рублей социальным предпринимателям

ЛИПЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области в текущем году выплатят социальным предпринимателям региона гранты размером до 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщил журналистам глава администрации области Игорь Артамонов, отметив, что прием заявок на гранты стартовал.

"Начался прием заявок на гранты для социальных предпринимателей, необходимые документы нужно предоставить до 9 сентября, сумма гранта - от 100 до 500 тыс. рублей", - сказал Артамонов. Он напомнил, что власти региона ведут постоянный диалог с представителями бизнес-сообщества и готовы поддержать те проекты, которые будут направлены на улучшение качества жизни населения.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, рассчитывать на грант могут бизнесмены, соответствующие ряду критериев. Среди них наличие в реестре социальных предприятий, участие в обучающей или акселерационной программе по направлению социального предпринимательства, проведение которой организовано центром "Мой бизнес" или Корпорацией МСП, в течение одного года до получения гранта. Также предприниматель должен реализовывать ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства. "Результатом предоставления гранта должно стать осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства и подтверждение статуса социального предприятия в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта", - заметили в пресс-службе.

Средства на выплату грантов предоставляются в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также по госпрограмме "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".