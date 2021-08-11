В Москве проведут экспертизу идеи создании единого налогового счета для бизнеса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева сообщила, что ее аппарат проведет экспертизу эспертизу предложения Федеральной налоговой службы (ФНС) России о введении единого налогового счета для бизнеса.

Ранее сообщалось, что ФНС планирует распространить единый налоговый счет на бизнес. Сейчас институт единого налогового платежа распространяется только на физических лиц в части уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц.

"Здесь нужно провести экспертизу и опросы. Мы со вчерашнего дня уже запустили эту работу, я думаю, что через неделю я буду понимать, в чем там "подводные камни". Просто так государство ничего не делает, это мы уже все знаем, понимаем", - сказала Минеева, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу налоговой службы.