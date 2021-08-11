ФАС проверяет несколько представительств зарубежных люксовых брендов по делу о ЦУМе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ФАС России в рамках расследования сговора на рынке люксовых товаров проверяет не только группу компаний Mercury, владеющую ЦУМ в Москве, но и несколько представительств зарубежных брендов. Об этом ТАСС сообщили в антимонопольной службе.

"В настоящее время ФАС России проводит расследование о возможном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции в 2020-2021 годах. Проверочные мероприятия проводятся, в том числе в отношении ряда официальных представительств зарубежных брендов. Дополнительно отмечаем, что расследование международных картелей требует значительных временных затрат, связанных с необходимостью сбора и анализа большого массива информации, в том числе из зарубежных источников. По итогам всех проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации будут сделаны окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства", - указали в ФАС.

Ранее антимонопольная служба сообщила, что проверяет владельца ЦУМ группу компаний Mercury из-за подозрений в международном картельном сговоре на рынке элитной продукции. Компании может грозить штраф в размере почти 14 млрд рублей.

"По итогам проведенных в 2019 году внеплановых выездных проверок в отношении компаний ООО "ТД ЦУМ" и ООО "М-Фешн" (в настоящее время - ООО "Меркури Мода") ведомством были установлены обстоятельства, которые свидетельствовали о возможном заключении антиконкурентного соглашения. Вместе с тем в связи с активным противодействием в проведении проверочных мероприятий со стороны проверяемых лиц собранных доказательств было недостаточно для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства", - отметили в ведомстве.

Группа Mercury - один из главных в России продавцов люксовых товаров (дистрибутор Armani, Balenciaga, Brioni, Chopard, Rolex, Dolce & Gabbana и др.). Кроме ЦУМа и Дома ленинградской торговли в Петербурге группа владеет поселком "Барвиха Luxury Village" (включая концертный зал), отелем "Барвиха Hotel & Spa", бутиками в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте.