Минфин предложил запустить дистанционную торговлю вином

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минфин предлагает с 1 января 2022 года провести эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России". Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале нормативных и правовых актов. Под эксперимент попадает доставка вина в Москву, Московскую области и Мордовию.

"Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сроки проведения эксперимента определяются правительством Российской Федерации", - говорится в документе.

"В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина России осуществляется на территории города федерального значения Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Правительство РФ может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента", - отмечается в документе.