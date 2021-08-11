Бизнес-омбудсмен Москвы предложила придать "социальный окрас" рейтингу инвестклимата АСИ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что необходимо придать "социальный окрас" рейтингу инвестиционного климата в регионах РФ, который ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ).

"Рейтинг пора менять. Я предложила бы с учетом пандемии, новых трендов больше смотреть на качество жизни человека - счастлив ли он, хватает ли ему на жизнь, может ли он себе позволить поход в ресторан, путешествия, ходят ли дети в детский сад или стоят в очереди. Нужно больше дать социальный окрас", - сообщила она в среду журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, рейтинг задумывался для того, чтобы научить и стимулировать команды губернаторов привлекать инвесторов. "Сейчас новых подходов уже не придумаешь, а губернаторы и так в этом заинтересованы, потому что это налоги и рабочие места", - уточнила столичный бизнес-омбудсмен.

В то же время она предложила "трек предпринимательства оставить, потому что именно предпринимательство создает тот уровень качества жизни, который нужен стране".

Рейтинг составляется АСИ с 2014 года, оценивает усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Включает четыре направления оценки: регуляторная среда (процедуры для бизнеса), институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. По данным АСИ, благодаря рейтингу "условия ведения бизнеса в стране выровнялись, а сроки прохождения различных процедур сократились". Например, время получения разрешения на строительство уменьшилось более чем в три раза, регистрации прав собственности - почти в три раза, подключения к электросетям - в 2,4 раза.