На реке Вилюй в Якутии из-за обмеления прекратили грузовые перевозки

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Судоходство на реке Вилюй в Якутии прекратили из-за обмеления, что осложняет проведение северного завоза, сообщила в среду пресс-служба Ленского объединенного речного пароходства (ЛОРП).

"На реке Вилюй уровни воды ниже проектных значений, и грузовые перевозки прекращены. Также наблюдается снижение уровней воды на реке Яна, где задействован мелкосидящий флот с минимальной загрузкой", - говорится в сообщении.

Также на верхнем участке реки Лена ситуация осложняется задымленностью. Отмечается, что начиная с города Усть-Кута до поселка Жиганска судам приходится работать в сложных условиях из-за плохой видимости.

Во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября - начале октября.