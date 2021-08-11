Доля продаж электромобилей в Бразилии может достигнуть почти 65% к 2035 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доля продаж электромобилей в Бразилии может достигнуть почти 65% от общего объема продаж автомобилей в стране к 2035 году. Об этом говорится в совместном исследовании BCG и национальной ассоциации автопроизводителей Бразилии.

Так, в зависимости от различных сценариев, на электротранспорт будет приходиться 12-22% от общего объема продаж автомобилей в Бразилии в 2030 году и от 32% до 62% в 2035 году.

Подобные изменения потребуют 150 млрд бразильских реалов (порядка $29 млрд) инвестиций в ближайшие 15 лет в развитие технологий, производства и инфраструктуры для электромобилей, сказано в исследовании.

Инфраструктура и продажи в России

Продажи электрокаров в России также растут. Так, по данным "Автостата", с января по май 2021 года в России продано 650 электромобилей, что в семь раз превышает показатель годом ранее. При этом в мае продажи выросли в 10 раз - до 148 авто в месяц.

Для развития российского рынка электротранспорта власти разрабатывают инициативы, которые в том числе касаются расширения мобильной зарядной инфраструктуры для него. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил журналистам, что правительство РФ намерено "стимулировать и производство зарядных станций, и их установку".

Так, ведущий оператор заправочных станций для электромобилей, компания "Россети", планирует построить сеть зарядных станций, которые охватят 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей, чтобы владельцы заряжаемых авто смогли проехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Действующая сеть электрозаправок включает более 260 станций, к 2025 году их количество превысит тысячу точек, планируют в "Россетях".

"Россети", в частности, сотрудничают с Volkswagen Group Rus и с "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместное создание мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.