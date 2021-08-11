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Губернатор Мурманской области заявил, что средний чек туриста вырос, несмотря на пандемию

За два дня отдыха в Заполярье средние затраты на одного человека составляют от 25 тыс. до 60 тыс. рублей

МУРМАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции не снизила средний чек туристов, отдыхающих в Мурманской области, за последний год он даже вырос, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на встрече с представителями туристической отрасли в среду. 

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"Поток туристов растет, самое главное, что растет тот чек, который туристы оставляют в Мурманской области. Сейчас за два-три дня турист оставляет от 25 тыс. до 60 тыс. рублей. Когда до пандемии мы принимали большое количество туристов, в том числе из Азии, они тратили сильно меньше денег", - сказал Чибис, подчеркнув, что туризм стал отраслью экономики Мурманской области.

Как ранее сообщали в правительстве Мурманской области, до пандемии средний чек иностранного туриста, который приезжал в Териберку, составлял 13 тыс. рублей в сутки, российского туриста - 5 тыс. рублей.

По словам руководителя комитета по туризму региона Александра Елисеева, в этом, еще не закончившемся, сезоне Мурманскую область посетили уже 249 тыс. туристов, что близко к допандемийным показателям.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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