Предприятия Молочного союза России будут готовы ко второму этапу маркировки до 1 сентября

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Предприятия, входящие в Молочный союз России, подготовятся к внедрению второго этапа маркировки выпускаемой ими продукции до 1 сентября. Об этом сообщила в среду председатель совета - директор союза Людмила Маницкая.

"Все предприятия, которые входят в Молочный союз, готовятся к началу второго этапа, который коснется продукции со сроком хранения выше 40 дней", - сказала Маницкая, слова которой приводятся на сайте организации.

Председатель совета отметила, что среди ключевых предприятий, которые либо уже готовы, либо будут готовы к 1 сентября, такие производители, как Ehrmann, Campina, "Лакталис", "Томмолоко", "Киприно", "Милком", "Галактика", "Ровеньки" и другие. "Все эти предприятия заключили договоры, заказали оборудование, которое в настоящий момент поставляется и монтируется", - заметила Маницкая. По ее словам, несмотря на логистические и технологические трудности, а также проблемы, связанные с пандемией коронавируса, сроки внедрения определены, и на предприятиях идет интенсивная подготовка. "С точки зрения защиты интересов производства своевременно приняты меры государственной поддержки предприятий молочной отрасли на покрытие издержек, связанных с внедрением цифровой маркировки", - заключила она.

Маркировка молочной продукции стала обязательной с 1 июня для сыров и мороженого, с 1 сентября вступят в силу требования для товаров сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для продукции со сроком годности 40 дней и менее.