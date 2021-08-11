Минцифры РФ ждет от IT-отрасли новых предложений о поддержке компаний

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ ждет новых предложений по мерам поддержки IT-компаний от представителей отрасли. Об этом сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

"На сегодняшний день льготами "налогового маневра" воспользовалось уже около 6 тыс. IT-компаний, что свидетельствует о востребованности этой меры поддержки. Наша задача как регулятора сделать использование льгот максимально эффективным, а также получить предложения отрасли по новым необходимым IT-компаниям мерам поддержки", - сказал Паршин, слова которого приводятся в сообщении на сайте министерства.

В Минцифры отметили, что 11 августа состоялось первое заседание рабочей группы, созданной для разъяснения порядка использования налоговых льгот для IT-отрасли. В ее состав вошли представители таких профильных ассоциаций как "Руссофт", АПКИТ, "Отечественный софт", представители "Яндекса", Mail.ru Group, 1С, InfoWatch, "Лаборатории Касперского", "Консультанта плюс", а также представители Российского фонда развития информационных технологий, фонда "Сколково", Института развития интернета и другие эксперты.

В конце июля 2020 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.