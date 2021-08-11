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Рубль отреагировал ростом на опубликованные данные по инфляции в США

Доллар составил 73,6825 рубля

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс рубля на Московской бирже отреагировал ростом на публикацию данных об инфляции в США за июль, следует из данных торгов на 16:00 мск.

Так, до публикации данных курс доллара составлял 74,09 рубля, а курс евро - 86,92 рубля. После опубликования курс доллара на 15:45 мск снизился на 40,75 копеек, до 73,6825 рубля, а курс евро - на 37,75 копеек, до 86,5425 рубля.

При этом на 16:09 мск курс доллара в ходе торгов на бирже замедлил падение и находился на уровне 73,86 рубля (-0,08% к закрытию предыдущих торгов). Курс евро снижался на 0,05%, до 86,63 рубля.

Потребительские цены в США в июле выросли до 5,4%, аналитики ожидали показателя в 5,3%.

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