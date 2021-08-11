Собранный в Дагестане самолет совершил первый полет в высокогорный район

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Четырехместный самолет "Кизлярского электромеханического завода" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане "Альфа-КМ" (МАИ-411) совершил первый полет из Кизляра в высокогорное село Мачада Шамильского района, расположенное на высоте 2 200 м. Полет прошел успешно, сообщил ТАСС в среду генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

"Прошел первый полет нашего самолета на высоту 2 200 м - в село Мачада, где находится наша самая высокогорная взлетно-посадочная полоса. В прошлом году мы ее проверяли другими самолетами - Ан-2, сейчас нужно было протестировать наш собственный "Альфа-КМ" - такое название присвоено собранному на заводе самолету МАИ-411", - сказал Ахматов.

По его словам, полет из Кизляра в Мачаду и обратно занял 2,5 часа, тогда как путь на автомобиле в одном направлении занимает не менее пяти часов. В будущем самолет кизлярского завода планируется использовать для доставки туристов в высокогорный район. Для этого предприятием построены и реконструированы три взлетно-посадочных полосы для самолетов малой авиации - в Кизляре и Шамильском районе на высоте 780 и 2 200 м над уровнем моря. Кроме того, ведется работа по строительству контрольно-диспетчерского пункта и реконструкции летно-испытательного комплекса.

В августе 2019 года четырехместный самолет МАИ-411 был впервые представлен в воздухе на Международном авиакосмическом салоне ("МАКС-2019"). Самолет имеет два двигателя, при взлетной массе 1 250 кг может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В состав концерна входят более десяти филиалов и дочерних предприятий. Входит в Ростех.