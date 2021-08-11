{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Доля вложений нерезидентов в общем объеме ОФЗ в июле выросла до 19,9%

В номинальном выражении вложения увеличились на 169,2 млрд рублей, отметили в ЦБ РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в июле выросла на 0,9 п. п., до 19,9%, следует из информационно-аналитического материала Банка России. В номинальном выражении вложения увеличились на 169,2 млрд рублей, добавили там.

Значительно нарастили покупки ОФЗ нерезиденты и дочерние иностранные организации на вторичных биржевых торгах - рост по сравнению с июнем на 34,4 млрд рублей, до 55 млрд рублей.

"Основной объем покупок совершили дочерние иностранные организации (53,1 млрд рублей) переориентировавшие свой спрос с первичного рынка ОФЗ на вторичный. Продавцами выступали системно значимые банки и прочие банки, продавшие ценные бумаги на сумму 45,6 и 9,9 млрд рублей соответственно", - добавили в ЦБ.

При этом основными покупателями на аукционах ОФЗ выступали системно значимые банки, доля которых составила 51,5% от объемов размещений в июле. Доля нерезидентов на аукционах немного снизилась - на 0,7 п. п., до 21,7%. В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов в июле по сравнению с июнем сократился на 7,8 млрд рублей, до 33,5 млрд рублей.

В апреле президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американским финансовым институтам участвовать в покупке российских суверенных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года, на первичном рынке. Санкции распространяются на госдолг РФ в рублях и другой валюте.

Теги
Россия
Более 5 млрд рублей дополнительно поступят в бюджет Ульяновской области
Значительная часть этих средств пойдет на зарплату работников бюджетной сферы
Читать полностью