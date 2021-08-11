Новгородской области требуется 1 млрд рублей, чтобы внедрить сортировку мусора к 2030 году

ТАСС, 11 августа. Новгородской области требуется 1 млрд рублей, чтобы к 2030 году регион смог полностью перейти на сортировку 100% производимых коммунальных отходов. Эти средства регион планирует получить из федерального бюджета, сообщил в среду ТАСС заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов назвал Новгородскую область в числе регионов, где существует риск невыполнения к 2030 году указа президента РФ о реализации программы раздельного сбора мусора.

"Мы абсолютно разделяем озабоченность министерства выполнением тех целей, которые поставлены перед регионом до 2030 года. Цели до 2024 года мы выполняем. Эти цели состоят из показателей того, сколько отходов мы должны сортировать и сколько мы должны утилизировать. Так вот в 2030 году мы должны сортировать 100% отходов. Для того, чтобы создать инфраструктуру, необходимую для выполнения этой задачи, нам нужно дополнительно около 1 млрд рублей инвестиций", - сказал Гусев.

Он также пояснил, что обозначенную сумму регион рассчитывает получить из федерального бюджета. "Мы знаем, что Министерство природных ресурсов РФ совместно с ППК РЭО (Российский экологический оператор - прим. ТАСС) в настоящий момент разрабатывают подобные механизмы поддержки региональных проектов, которые позволят с участием федеральных средств создать подобную инфраструктуру. И мы уверены, что решения, необходимые после 2024 года, будут приняты, и мы сможем инвестировать в необходимую инфраструктуру и выполнить цели до 2030 года", - пояснил зампред правительства региона.

По его словам, пока у региона "нет понимания механизмов, за счет чего мы будем создавать инфраструктуру сортировки и утилизации". "Мы декларировать выполнение этих целей не можем. Хотя мы уверены, что с нашим Министерством природных ресурсов РФ и при поддержке министра Козлова, который очень хорошо понимает ситуацию, которая характерна для многих регионов небогатых, мы уверены, что эта ситуация разрешится, и в 2030 году мы эти цели выполним", - добавил Гусев.