В "Газпроме" заявили, что полностью выполняют свои обязательства перед потребителями ЕС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Газпром экспорт" продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями на фоне снижения прокачки газа по газопроводу "Ямал - Европа", сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром экспорта".

"Газпром экспорт" продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями. Используются доступные возможности и маршруты поставок газа для обеспечения заявок", - сказали в компании.

11 августа прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" опустилась ниже 0,85 млн куб. м в час, что почти вдвое ниже, чем накануне, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Цены на газ в Европе в ходе торгов в среду на этом фоне превысили отметку в $550 за 1 тыс. куб. м и в пике достигали $552,12, что является новым рекордом стоимости голубого топлива в Европе, свидетельствуют данные ICE.

Цены на газ в Европе растут на фоне аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.