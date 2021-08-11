Отдаленные районы Свердловской области обеспечат интернетом с помощью телевизионной сети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) поможет обеспечить доступом в интернет социальные объекты в отдаленных территориях Свердловской области в рамках национальной программы "Цифровая экономика России". Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи региона Юрий Гущин.

"Объекты, построенные в рамках перехода на цифровое телевидение, станут еще одним направлением, по которому интернет-связь и телефония доберутся до уральцев в отдаленных деревнях и селах. На башнях РТРС планируется установить более двух тысяч базовых станций LTE за четыре года. Это позволит организовать беспроводной доступ для социально значимых объектов в удаленных территориях", - цитирует Гущина департамент информации региона.

По словам директора Свердловского филиала РТРС Сергея Павлова, в рамках программы по переходу на цифровое телевидение в регионе было специально построено 66 башен цифрового вещания, которые доставляют телесигнал в 98% населенных пунктов региона.

"В некоторые отдаленные и малонаселенные пункты слишком сложно и дорого тянуть оптоволоконные линии связи. В этих случаях можно задействовать нашу инфраструктуру", - передает департамент слова Павлова.

В Свердловской области действует программа устранения цифрового неравенства, предусматривающая установку Wi-Fi-точек доступа к сети интернет в малочисленных и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, в рамках программы "Цифровая экономика России" ведется подключение социально значимых объектов. Планируется, что всего благодаря ей доступ в сеть получат более 1,6 тыс. соцобъектов, в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты и пожарные части.