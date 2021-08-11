Более 5 млрд рублей дополнительно поступят в бюджет Ульяновской области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов выросла более чем на 5,3 млрд рублей. Об этом рассказали в среду в пресс-службе заксобрания региона.

"Закон, вносящий изменения в региональный бюджет Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, депутаты приняли большинством голосов на прошедшем 11 августа заседании законодательного собрания. Доходная часть бюджета выросла более чем на 5,3 млрд рублей, достигнув 75,8 млрд рублей. Расходы казны увеличились на 6,4 млрд рублей, превысив сумму в 83,6 млрд", - сказано в сообщении.

Согласно новому закону, значительная часть дополнительных средств - 2,2 млрд рублей - пойдет на зарплату работников бюджетной сферы. Более 1 млрд потратят на предоставление мер социальной поддержки жителям региона. Кроме того, более 400 млн рублей направят на ремонт и приобретение оборудования для больниц, и еще 346 млн рублей - на строительство инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева.

Как отметил председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев, которого цитирует пресс-служба, порядка 200 млн рублей пойдут на комплексное развитие сельских территорий. "Скоро эти средства поступят в муниципалитеты, и я надеюсь, что наши коллеги в районах приложат все усилия, чтобы использовать дополнительные доходы рационально и с пользой для земляков", - сказал Малышев.

Средства также распределят на ремонт дорог, закупку новых автобусов, решение проблем обманутых дольщиков, обеспечение жильем сирот, решение проблем в сфере ЖКХ, а также на организацию тестирования в рамках борьбы с COVID-19, указано в сообщении.