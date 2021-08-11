Росводресурсы решили поднять пропуск воды на Иркутской ГЭС из-за роста уровня Байкала

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Росводресурсы решили увеличить пропуск воды на Иркутской ГЭС с 3 100 куб. м на 200 куб. м в связи с повышением уровня озера Байкал. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Чтобы снизить интенсивность наполнения Байкала и Иркутского водохранилища, Росводресурсы приняли решение вернуться к прежнему режиму работы Иркутской ГЭС. С 12 августа сбросные расходы увеличат на 200 куб. м в секунду - до 3 300 куб. м в секунду", - говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Ангаре в Иркутске в настоящее время снижается, а в Байкале и Иркутском водохранилище повышается и достиг отметки 457,02 м. "Росгидромет уточнил прогноз по притоку на август: он составит 5 000 - 6 000 куб. м в секунду, а не 4 500 - 5 500, как ожидали ранее. В Республике Бурятия идет рост уровней воды на реке Селенге, ожидаются сильные дожди, что также скажется на повышении притока к озеру", - сообщили Росводресурсы.

В июле пропуск воды на Иркутской ГЭС неоднократно увеличивали из-за повышения уровня Байкала, однако 8 августа его понизили с 3 300 до 3 100 куб. м в секунду из-за паводка на реке Иркут и угрозы подтоплений в Иркутске и Шелеховском районе.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.