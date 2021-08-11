Объем поддержки для открытия дела безработными в Карелии увеличили почти в два раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Карелии в 2021 году увеличило финансирование региональной программы по поддержке предпринимательской инициативы среди безработных граждан почти в два раза - до 116 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления труда и занятости региона.

"В этом году в регионе выделено беспрецедентное финансирование на поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан. Правительство увеличило финансирование программы с 62 млн рублей в прошлом году до 116 млн рублей в этом. За год планируется поддержать инициативу более 500 граждан", - говорится в сообщении.

С начала года поддержка оказана 179 людям на общую сумму 41 млн рублей, еще 61 бизнес-план сейчас находится в работе. Граждане планируют открыть свой бизнес в строительной сфере, в областях технического обслуживания и ремонта автомобилей, выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, а также ветеринарии.

Как отметила начальник регионального управления Елена Фролова, программа действует в республике более десяти лет, с 2012 года эта мера поддержки обеспечивается только силами республиканского бюджета. После 2018 года размер одного гранта был значительно увеличен с 58,8 тыс. рублей до 200-250 тыс. рублей на данный момент. Эти средства человек, не имеющий в данный момент официальной работы, может использовать в качестве стартового капитала для начала своего дела.

Повышенный размер поддержки по программе предусмотрен для наиболее уязвимых категорий граждан - женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, людей с инвалидностью и лиц предпенсионного возраста. По информации ведомства, с 2009 года свое дело при поддержке правительственного гранта открыли более 5,6 тыс. жителей Карелии, при этом из тех, кто стал предпринимателем в последние три года, более 90% оказались успешными и создают уже дополнительные рабочие места.