В Калининграде почти в семь раз увеличили суммы займов для начинающих предпринимателей

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области увеличили суммы льготных микрозаймов для начинающих предпринимателей со 150 тыс. до 1 млн рублей. Объем доступных заимствований увеличен почти в семь раз по сравнению с прошлым годом, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Областной центр "Мой бизнес" обновил условия программы микрофинансирования "Начни дело", организованной в рамках нацпроекта поддержки МСП. Теперь предприниматели могут получить на льготных условиях и без залога сумму до одного миллиона рублей. Ранее максимальный порог микрозайма, который могли предложить в центре "Мой бизнес" начинающим свое дело калининградцам, был ограничен 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков отметил, что льготные займы востребованы малым бизнесом. "За прошлый год наш региональный центр "Мой бизнес" предоставил в общей сумме 266,5 млн рублей для 95 заявителей - оба эти показателя более чем в два раза превысили цифры 2019 года. В текущем году положительная динамика продолжается: за семь месяцев выдано 154 микрозайма на 101 млн рублей. Причем наибольшим спросом пользуются микрозаймы для самозанятых. Значительно также количество обращений за небольшими суммами до 500 тыс. рублей", - отметил Кусков.

Займы для начинающих предпринимателей - отдельная мера, которая начала работать в декабре 2020 года, пояснил региональный министр. "Уже по первым заявкам стало очевидно, что порог этой поддержки нужно увеличивать, расширяя возможности для старта в бизнесе", - сказал он.

Финансирование по программе "Начни дело" предоставляется по льготной ставке, возможно получение отсрочки по оплате основного долга до трех месяцев. Ставка по микрозаймам составляет 6,5%, для льготных категорий заемщиков - 2,75%. "Это выгодно отличается от условий, которые предлагают начинающим предпринимателям коммерческие банки", - подчеркнула заместитель директора областного Центра "Мой бизнес" Жанна Янберг. - Средства микрозайма можно направить как на пополнение оборотных средств (оплату аренды, выплату заработной платы, покупку расходных материалов), так и на инвестиционные цели - приобретение оборудования или транспорта, ремонт помещения".

Обновленной мерой поддержки уже воспользовались восемь заявителей. Среди них местная компания по продаже кормов для животных, салон красоты и производитель мебели.