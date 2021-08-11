В Татарстане запустили приложение для подачи заявок на фермерские субсидии

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Цифровой проект "Мои субсидии" запустили в Татарстане. Через него фермеры региона могут подать заявки на субсидии онлайн не выходя из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

"Сельчанам больше не придется готовить папку документов для подачи заявления и приезжать лично. Все это теперь можно сделать в режиме онлайн через мобильный телефон. При этом система сама показывает положенные заявителю меры поддержки, а также сама запрашивает необходимую информацию от налоговой службы и из похозяйственной книги", - отметили в министерстве.

Отслеживать статус поданного заявления можно через личный кабинет. Заявки на бумажных носителях пока также принимаются, но в будущем году Минсельхозпрод Татарстана планирует все 40 видов субсидий регистрировать только онлайн при помощи онлайн-сервиса.

В пилотном режиме проект "Мои субсидии" провели в Алексеевском, Балтасинском и Лаишевском районах. Сейчас он доступен всем фермерам республики. По данным ведомства, через интернет-ресурс с 25 июня по 25 июля этого года подано более 42 тыс. заявлений от местных фермеров. На днях сельчанам направлено 265,6 млн рублей. Эти субсидии выделены на содержание коров.

Сервис создан в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика". Проект реализуется совместно с Министерством цифровизации республики. До конца года каталог мер поддержки "Мои субсидии" планируется расширить до 80 мер поддержки.