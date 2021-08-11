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Рейсы Новый Уренгой - Анапа запустят в 2022 году

Этот вопрос рассмотрят при составлении летнего расписания на следующий год

ТАСС, 11 августа. Авиарейсы из Нового Уренгоя в Анапу будут открыты в следующем году. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в среду на встрече с жителями города.

Сейчас добраться из Нового Уренгоя до Анапы на самолете можно только с пересадками.

"Точно скажу - сделаем рейс Новый Уренгой - Анапа", - сказал Артюхов, уточнив, что этот вопрос рассмотрят при составлении осенью летнего расписания на следующий год.

9 августа Артюхов отправился в ежегодную автомобильную поездку по региону для встречи с местными жителями. 13 августа он посетит Тарко-Сале. На очереди также встречи в Губкинском, Муравленко и Ноябрьске.

Теги
РоссияАртюхов, Дмитрий Андреевич
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