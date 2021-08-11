"Почта России" заявила о готовности инфраструктуры для онлайн-продажи российского вина

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Почта России" сообщила о готовности своей инфраструктуры для начала эксперимента по продаже российского вина через свой сайт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В целом вся инфраструктура для старта эксперимента у нас готова. Сейчас мы занимаемся подготовкой технологической части эксперимента, куда входит интеграция с необходимыми информационными системами, включая ЕГАИС, и подготовка удобного интернет-ресурса для клиентов. Мы уже ведем переговоры с некоторыми производителями, но официально сможем принимать заявки на участие только после принятия законопроекта. В любом случае, у всех отечественных производителей вин будет равный доступ к участию в эксперименте", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что поддерживают предложение Минфина запустить такой эксперимент как можно раньше, а более подробные его детали планируется представить в начале октября на конференции "Почты России" Ecomference Rupost Retail Week.

В среду Минфин опубликовал на портале нормативных и правовых актов законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года предлагается провести эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России". Под эксперимент попадает доставка вина в Москву, Московскую области и Мордовию.