В ЦБ заявили, что портфель "мутных" финансовых инструментов у граждан сократился на 21%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Портфель инвестиционных продуктов с "мутной структурой", находящийся у граждан, сократился на 21%, сообщил в интервью Reuters первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

На конец января ЦБ оценивал портфель инвестиций граждан в сложные финансовые продукты в около 600 млрд рублей. В связи со снижением ставок по вкладам граждане начали переводить свои сбережения с банковских вкладов в иные финансовые инструменты. Так, 2020 году на фондовый рынок пришло практически 4 млн новых инвесторов-физлиц. Также выросли и продажи сложных фиансовых продуктов, определить цену и доходность по которым тяжело даже профессиональным инвесторам.

"Сейчас, по мере выгашивания и непродажи таких продуктов, их портфель у населения сократился на 21%. То есть идет его естественная убыль в связи с неразмещением новых выпусков в адрес неквалифицированных инвесторов", - сказал Швецов.

Швецов отметил, что зачастую ни граждане, ни сами продавцы не понимали сути таких финансовых инструментов. Сотрудник банка мог читать готовый скрипт разговора, а если гражданин задавал вопрос, который выходил за пределы скрипта, то часто придумывал ответы, боясь сказать "я не знаю".

"Все это мы увидели, увидели совершенно безумные ответы, у нас есть аудиозаписи, свидетельствующие, что ни продавец, ни покупатель не понимают суть продукта. Поэтому мы и называем эти продукты мутными, и слава богу, что сейчас их никто не продает", - сказал представитель ЦБ.

В настоящее время закон ограничивает продажи структурных продуктов неквалифицированным инвесторам. До 1 апреля 2022 года их нельзя купить без прохождения тестирования, и эти продукты должны отвечать критериям надежности. Например, иметь соответствующий рейтинг.

"Мы будем смотреть, как работает тестирование, насколько эта система адекватно определяет знания и способности человека оценивать продукты. Если все хорошо, то, условно говоря, откроется возможность продавать такие продукты, но по совершенно другим стандартам и правилам", - сказал он.