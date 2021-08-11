Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю снизились на 2,4%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 3 по 9 августа 2021 года снизились на 2,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,4%, в том числе на морковь - на 8,8%, помидоры - на 5,1%, огурцы - на 4,9%, картофель - на 4,7%, лук репчатый - на 0,3%, яблоки - на 0,2%", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, за неделю цены на морковь в 27 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-8%, в 37 субъектах - на 8,1-13%, в 15 субъектах - на 13,1-22,6%. В двух субъектах Российской Федерации цены не изменились. В четырех субъектах цены на морковь выросли на 0,1-2,4%.

Цены на помидоры в 20 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-4%, в 43 субъектах - на 4,1-9%, в 15 субъектах - на 9,1-18,4%. В трех субъектах цены не изменились. В четырех субъектах цены на помидоры выросли на 0,1-19,7%. Картофель в 27 субъектах Российской Федерации подешевел на 0,1-4%, в 39 субъектах - на 4,1-10%, в 10 субъектах - на 10,1-12,9%. В девяти субъектах цены на картофель выросли на 0,1-8,3%. Снизились цены: на консервы мясные для детского питания - на 0,4%, колбасу вареную, сосиски, сардельки - на 0,3%, молоко стерилизованное и сыры сычужные - на 0,2%, конфеты шоколадные, макаронные изделия и рис - на 0,1%.

Рост цен

При этом, по данным Росстата, за период с 3 по 9 августа 2021 года выросли цены: на сметану - на 0,5%, говядину и свинину - на 0,4%, баранину и вермишель - на 0,3%, колбасу полукопченую и варено-копченую, молоко пастеризованное, масло сливочное, муку пшеничную, пшено, печенье, чай черный и соль - на 0,2%, рыбу мороженую, маргарин, консервы овощные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую и водку - на 0,1%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,2%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1%, в шести субъектах - на 1,1-4%. В 32 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,1%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-0,9%, в пяти субъектах - на 1-4%. В 21 субъекте цены не изменились. В 29 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,5%.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,1%, в том числе в 32 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%. В 34 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 19 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,2%.

Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 0,8%, в том числе в 48 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2%, в 15 субъектах - на 2,1-4,9%. В семи субъектах цены не изменились. В 15 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1,5%.