В Минэкономразвития оценили годовую инфляция в России в августе на уровне 6,5%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ за период с 3 по 9 августа сохраняется на уровне 6,5%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 3 по 9 августа на потребительском рынке цены не росли (-0,06% неделей ранее). В годовом выражении инфляция в августе сохраняется на уровне 6,5%", - отмечается в обзоре.

Годовая инфляция в РФ за период с 3 по 9 августа сохраняется на уровне 6,5% - Минэкономразвития

По данным Росстата, инфляция в России за период с 3 по 9 августа 2021 года находилась на нулевом уровне. Неделей ранее в России наблюдалась дефляция в 0,06%.