США намерены вести долгосрочные консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты привержены долгосрочным консультациям с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с целью увеличения мировой добычи нефти для борьбы с ростом цен. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать сообщения СМИ о контактах вашингтонской администрации с организацией с целью увеличить добычу нефти для сдерживания цен. "Я бы сказала, что это просто взаимодействие, которое происходит на протяжении пары последних дней, оно еще продолжается", - отметила Псаки.

"Эти [контакты] не претендуют на обязательную незамедлительную реакцию. Это должно быть долгосрочным взаимодействием, последовательным долгосрочным взаимодействием, поскольку мы работаем над устранением препятствующего конкуренции поведения не только в Соединенных Штатах, но и на мировом рынке, а также предпринимаем шаги, которые мы считаем разумными для снижения цен на бензин для американской общественности", - добавила она.

Как указала пресс-секретарь, Вашингтон считает, что ОПЕК может увеличить добычу нефти и "располагает такими ресурсами" для решения проблемы цены на бензин в США. Кроме того, продолжала Псаки, речь идет "об обеспечении соответствия ценообразования на мировом рынке тому, что справедливо и конкурентоспособно". "Мы говорим о нескольких шагах, а не только об одном", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, власти США не обращались к американским компаниям с просьбой увеличить добычу нефти.

Ранее в среду телеканал CNBC сообщил, что вашингтонская администрация призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен. По мнению Белого дома, решение 18 июля о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно "просто недостаточно" во время "критически важного момента глобального восстановления". Страны ОПЕК+ на встрече 18 июля согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2022 года, а также приняли решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до полного свертывания сокращений.