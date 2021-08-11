CNBC: хакеры вернули блокчейн-платформе Poly Network почти половину украденных средств

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Хакеры вернули транснациональной блокчейн-платформе Poly Network почти половину из украденных ранее более $600 млн. Об этом сообщила в среду телекомпания CNBC.

Ранее представители онлайн-платформы сообщили в Twitter, что хакеры "начали возврат средств". Изначально в Poly Network отчитались о возврате по меньшей мере $4,7 млн. Как отмечает CNBC, к 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск) хакеры вернули уже свыше $258 млн.

В минувший вторник в Twitter Poly Network было опубликовано обращение к предполагаемым киберпреступникам, в котором представители блокчейн-платформы требовали вернуть украденные средства. "Правоохранительные органы в любой стране мира признают ваши действия крупным экономическим преступлением, и вы будете подвергнуты преследованию, - предупредили в компании. - С вашей стороны было бы крайне неразумно совершать какие-либо транзакции с украденными средствами".

Во вторник Poly Network подверглась взлому. Хакеры сумели вывести $604 млн в криптовалюте, что является крупнейшей по масштабу атакой в этой сфере. Администрация платформы сообщила, что после первоначального расследования удалось обнаружить уязвимость в системе. Poly Network - это транснациональный протокол для обмена криптовалютами, созданный на основе китайского проекта NEO, к которому присоединился ряд других площадок, в том числе из США.