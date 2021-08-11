В Калининградской области планируют сортировать до 370 тыс. тонн мусора к 2024 году

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют до 2024 года реализовать два инвестиционных проекта по организации сортировки твердых коммунальных отходов. Ввод объектов общей мощностью порядка 370 тыс. тонн в год наметили на 2022 и 2023 годы, сообщил ТАСС в среду министр природных ресурсов и экологии области Олег Ступин.

"На территории Калининградской области планируются к реализации два инвестиционных проекта. Это введение с 1 января 2022 года мусоросортировочной линии, расположенной на действующем полигоне в поселке Круглово Зеленоградского района области, с перспективой перемещения на новый адрес в 2023 году вблизи поселка Барсуковка Неманского района. Планируемая мощность объекта по обработке - 25 тыс. тонн. А также строительство и ввод в эксплуатацию в 2023 году комплекса по обработке ТКО (концессия) с планируемым объемом утилизации - 50%. Мощность объекта по обработке - 300-350 тыс. тонн в год", - сообщил региональный министр, добавив, что реализация проектов планируется за счет внебюджетных источников.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов упомянул Калининградскую область в числе регионов, где существует риск невыполнения к 2030 году указа президента России Владимира Путина о реализации программы раздельного сбора мусора. Ступин признал, что в Калининградской области такой риск есть. Он пояснил, что реализация инвестиционных проектов по сортировке ТКО планируется за счет внебюджетных источников. "В настоящее время возможны риски недостижения исполнения значений, показателей, установленных в федеральном и региональном проектах "Комплексная система обращения с ТКО". План скорректируют за счет актуализации информации с учетом фактических данных", - сказал собеседник агентства.

Региональным министерством, по его словам, прорабатывается вопрос корректировки показателей в области обработки и утилизации ТКО, а также разработки дорожной карты, предусматривающей мероприятия по введению новых комплексов.