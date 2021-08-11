Байден призвал ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) должна отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, США "дали понять ОПЕК, крупным странам-экспортерам нефти, что сокращение добычи, которое было сделано во время пандемии, должно быть отменено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены для потребителей".

"Я хочу быть уверен, что ничто не помешает снижению цен на нефть, которое приведет к снижению цен для потребителей", - подчеркнул глава государства. Как заметил Байден, падение стоимости нефти пока не привело к сокращению розничной стоимости бензина для большинства американцев. "Это не то, чего можно было бы ожидать на конкурентном рынке", - посетовал президент. По его словам, правительство США будет "использовать все доступные средства для мониторинга ситуации" вокруг цен на бензин в стране и "пресекать любые незаконные действия, связанные с их ростом".

"Мы принимаем меры для решения проблемы цен на бензин. Сегодня цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но они все еще достаточно высоки, что ограничивает работающие семьи [в США]", - добавил Байден, заверив, что не собирается повышать налоги на бензин.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты привержены долгосрочным консультациям с ОПЕК с целью увеличения мировой добычи нефти для борьбы с ростом цен. По мнению Белого дома, как сообщил ранее телеканал CNBC, решение ОПЕК+ от 18 июля "просто недостаточно" во время "критически важного момента глобального восстановления". Страны ОПЕК+ на встрече 18 июля согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2022 года, а также приняли решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до полного свертывания сокращений.