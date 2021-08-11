СМИ: Royal Dutch Shell выплатила общинам в Нигерии более €90 млн за разлив нефти

ПРЕТОРИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Энергетическая группа Royal Dutch Shell согласилась в среду выплатить 45,9 млрд найр (€94,9 млн) общинам народа огони в качестве компенсации за разлив нефти на юго-востоке Нигерии более полувека назад. Об этом сообщила нигерийская газета Nigerian Tribune со ссылкой заявление группы.

"Выплата истцам 45,9 млрд найр полностью и окончательно выполняет судебное решение", - говорится в заявлении нигерийской дочерней структуры Royal Dutch Shell. Тем самым энергетическая группа подчинилась решению Верховного суда Нигерии по иску, поданному вождями десяти общин народа огони. Деньги будут переведены на специальный счет для последующих выплат пострадавшим.

Разлив нефти на мощностях Royal Dutch Shell в штате Риврс, расположенном в дельте реки Нигер, произошел в конце 1969 года во время гражданской войны в Нигерии. Он привел к загрязнению значительных территорий. В суде представители группы утверждали, что она не имела прямого отношения к разливу нефти, так как в районе аварии велись бои между федеральными силами и отрядами ополченцев. Однако окончательное решение было принято в пользу общин огони.

Дельта реки Нигер является основным нефтеносным районом Нигерии, где в формате совместных предприятий добычу ведут энергетические группы Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Eni, Chevron, Total. Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары.