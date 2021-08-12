"Ведомости": РЖД разрешили ДВЖД вести перевозки контейнеров в полувагонах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. РЖД разрешили заключить договор Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") и Владивостокскому морскому порту "Первомайский" на тестовые перевозки груженых контейнеров в универсальных полувагонах до конца 2021 года. Об этом сообщают в четверг "Ведомости" со ссылкой на телеграмму РЖД.

По данным издания, тестовые перевозки будут проводиться со станции Мыс Чуркин на семь крупных грузовых узлов, среди которых Братск, Ульяновск-3, Белый Раст и другие.

Представитель РЖД сообщил газете, что тестовые перевозки контейнеров в полувагонах проводились еще в июле с НЛМК. Представитель НЛМК рассказал "Ведомостям", что "дальневосточное направление не является основным для компании и отправка контейнеров в полувагонах туда не планируется". Он отметил, что опытные отправки шли в порты Северо-Западного бассейна. "По итогам эксперимента подтверждена безопасность такой схемы погрузки и возможная экономическая эффективность на ряде направлений", - добавил собеседник издания.

Владельцы фитинговых платформ негативно отнеслись к решению РЖД. Так, представитель ГК "Дело" рассказал "Ведомостям", что телеграмма "по заведомо острой для контейнерного рынка теме, принципиально меняющей правила работы", разослана без обсуждения даже с крупными игроками. По его словам, частный бизнес всегда демонстрировал готовность к конструктивному обсуждению вопросов развития рынка с РЖД, поэтому ожидает от них аналогичного подхода.

Представитель РЖД сообщил газете, что компания знает о негативной реакции со стороны некоторых операторов, но подчеркнул, что нужно не нарушать баланс на рынке оперирования фитинговыми платформами. Он отметил, что сейчас речь идет о "погрузке контейнеров в полувагоны на площадках, не задействованных в организованных контейнерных отправках, где есть возможность выполнения операций по погрузке с увеличенным нормативом времени". По его словам, такие площадки "не представляют интерес для крупных контейнерных операторов".

Перевозки контейнеров в полувагонах были запрещены РЖД в 2014 году, в настоящее время выполняются на фитинговых платформах.