"Ъ": крымские производители вина отмечают резкий рост цен на виноград

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Оптовые цены на технические сорта винограда в Крыму выросли с 60 до 150 рублей за 1 кг. В Краснодарском крае цена увеличилась с 60 до 100 руб., сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал газете, что стоимость сырья зависит от сорта и объема закупки, небольшие винодельни приобретают его дороже. По его словам, средняя стоимость винограда технических сортов в этом году превысит 100 руб. за 1 кг.

По данным издания, причиной роста цен стал спрос на российский виноград после вступления в июне 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии, запрещающего использовать импортный виноматериал. Как сообщил газете Ставцев, спрос увеличился даже на сорта, которые ранее не были востребованы. Он отметил, что многие предприятия, поставлявшие вино наливом для розлива по бутылкам примерно по 120 руб. за 1 литр, начинают переходить на продажу винограда.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович не считает, что ситуация с ростом цен является драматичной. Об этом он сообщил "Коммерсанту", отметив, что в среднем за год виноград подорожал с 80 руб. примерно до 100 руб. за 1 кг.

Как рассказал "Коммерсанту" источник в крупной крымской винодельне, возможен и дальнейший рост цен на виноград в Крыму из-за неблагоприятной погоды весной. Как он отметил, винодельни, производящие вина "защищенного географического указания" и "защищенного наименования места происхождения", должны использовать местные сорта и не могут заменить его на сырье из других регионов.

В Минсельхозе РФ газете пояснили, что цены на виноград определяются продавцом и покупателем, на них влияет множество факторов, например качественные характеристики, сорт, период закупки и т. д. В ведомстве отметили, что рост спроса на отечественный виноград был ожидаем после принятия отраслевого закона. Этот закон стимулирует создание и развитие российских винодельческих предприятий, добавили там.