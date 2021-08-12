В завод по производству плит OSB в Красноярском крае вложат 3,1 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Завод по производству плит OSB (ориентированно-стружечная плита, многослойный лист, состоящий из древесной стружки) построят в Кодинске на севере Красноярского края. Инвестиции в проект составят 3,1 млрд рублей, сказал ТАСС член генерального совета "Деловой России", директор ООО "Ангара лес" Сергей Тарасюк.

"Планируем строить завод по производству OSB, будем делать для домостроения плиту, которой сейчас дефицит на внутреннем рынке. Мощность составит 100 тыс. кубометров в год готовой продукции. Инвестиции 3,1 млрд рублей", - сказал Тарасюк.

По словам Тарасюка, в Кодинске уже введены в эксплуатацию лесопильные и пеллетные заводы, производство погонажных изделий. Завод OSB будет дальнейшим развитием лесопереработки, ориентированным в большей степени на внутренний рынок. Срок реализации проекта и выход на полную мощность составят около пяти лет.

Работы по строительству нового завода начнутся в следующем году. Производств плит OSB в Красноярском крае сейчас нет.

ООО "Ангара лес" входит в группу компаний "Карат" - одного из старейших лесоперерабатывающих предприятий региона.