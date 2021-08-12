В АСИ заявили, что Фонд молодежного предпринимательства профинансировал первые три проекта

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Венчурный фонд "Молодежная предпринимательская инициатива" профинансировал первые три проекта отобранных организацией проекта. Всего к настоящему моменту рассмотрено порядка 100 инициатив, сообщила в четверг ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"В этом году было рассмотрено порядка 100 проектов. Первые три проекта уже профинансированы", - сказала она.

По словам главы АСИ, сейчас стоит вопрос не столько в финансировании и условиях поддержки, а в узкой "воронке" проектов на входе, связанной с их качеством. "Они [качественные проекты] есть, но пока их недостаточно. Наша задача - выстроить систему работы с регионами, университетами, колледжами, партнерскими акселераторами таким образом, чтобы обеспечить расширение этой воронки", - уточнила Чупшева.

Она рассчитывает, что новые проекты будут отобраны в том числе по итогам проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121", который прошел в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России.

"Я думаю, что в этом году несколько десятков проектов мы сможем поддержать через этот инструмент", - добавила глава АСИ.

Частный венчурный фонд "Молодежная предпринимательская инициатива" работает в связке с цифровой платформой "Конструкториум", запущенной Агентством стратегических инициатив в ноябре 2020 года. Инвестором фонда выступил председатель "Деловой России" Алексей Репик. Объем фонда составляет 1 млрд рублей. Организация поддерживает проекты бизнесменов в возрасте от 14 до 24 лет, инвестиции в один поддерживаемый проект могут составить до 50 млн рублей.