Выручка иркутских и ростовских фитнес-клубов упала на 50-90% из-за COVID-free режима

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выручка фитнес-клубов в Иркутской и Ростовской областях сократилась от 50 до 90% после введения "бесковидного" режима для посещения таких физкультурно-оздоровительных объектов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

В Иркутской области с 3 июля был введен допуск в фитнес-клубы при наличии одного компонента вакцины, ПЦР-теста или теста на антитела. С 1 августа ограничения ужесточили - для посещения клуба стали требовать уже два компонента вакцины. В Ростовской области действует разрешение на посещение фитнес-клубов только по QR-кодам, сертификатам или справкам о медотводе, а также ограничения по загрузке помещения из расчета 10 кв. м. на человека и по возрасту - с 18 лет.

"Выручка в фитнес-клубах упала на 50-70%. Если раньше активная клиентская база составляла порядка 80%, то теперь в некоторых клубах не достигает и 15-20%. Огромное количество расторжений и блокировок карт. Снижение выручки влечет за собой и снижение зарплат тренерского состава более чем на 50-70%", - сказала замруководителя представительства АОФИ по Иркутской области Ксения Каурова, слова которой привела пресс-служба.

При этом затраты на содержание клуба не уменьшаются, арендная плата и коммунальные услуги оплачиваются в полном размере, уточнила она. "Ежемесячные затраты на средства индивидуальной защиты и соблюдение всех требований Роспотребнадзора составляют от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц. Поэтому мы просим власти оставить работу клубов в режиме требований Роспотребнадзора, но при условии снятия действующих ограничений. Фитнес и кинотеатры - единственные сферы в Иркутской области, где эти ограничения введены", - отметила Каурова.

По данным пресс-службы АОФИ, в Ростовской области после введения "бесковидного" режима работы "снижение выручки с аналогичным периодом прошлого года по клубам - от 70 до 90%". В то же время в организации отметили, что "ведется активный диалог представителей индустрии и общественных организаций с органами власти в Иркутской и Ростовской областях".

По словам главы АОФИ Ольги Киселевой, Корпорация МСП выступает в роли медиатора и помогает выстраивать диалог представителей бизнеса и власти. Такая совместная работа ранее помогла добиться отмены, переноса или послабления ограничений в отношении фитнес-клубов в Башкирии, Владимирской, Астраханской областях, уточнила она. "Связка с Корпорацией МСП позволяет отраслевому бизнесу в регионах добиваться минимальных ограничений, притом что это не мешает властям эффективно решать задачи по снижению опасности распространения коронавирусной инфекции", - добавила Киселева.