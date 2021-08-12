Доля безналичной оплаты в обороте малого и среднего бизнеса в Москве упала до 61% в июле

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число безналичных оплат в столице в июле упало до 61%. Об этом сообщается в исследовании IT-компании "Эвотор" среди данных 800 тыс. смарт-терминалов за июль 2020 и 2021 годов.

По данным аналитики, доля безналичной оплаты в обороте малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге - выросла до 67%. Самый высокий уровень проникновения безнала остается в НАО и ЯНАО, а в лидеры по темпам роста вырвались Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Доля безналичного торгового оборота московского малого и среднего бизнеса сократилась в июле до 61% на 2 процентных пункта по сравнению с июлем прошлого года. В Санкт-Петербурге этот показатель продолжает уверенный рост. За год доля безнала в северной столице выросла с 59% до 67%.

В среднем по России 58% всех расходов на товары и услуги в малом и среднем бизнесе проводились по безналичному расчету. За год этот показатель увеличился на 4 процентных пункта. Самая высокая доля безналичного торгового оборота сохраняется в северных регионах. В Ненецком автономном округе доля безналичного торгового оборота выросла за год с 75 до 77%, Ямало-Ненецком автономном округе - с 71 до 77%. В Ханты-Мансийском автономном округе доля безналичного оборота в июле составила 71%, хотя год назад достигала 74%.

В Республике Саха (Якутия) доля безнала за год выросла с 63 до 68%, в Мурманской области - с 65 до 68%,Тюменской области - 65 до 67%, Пермском крае - с 63 до 65%, в Хабаровском крае - с 59 до 65%, Московской области - с 56 до 62%.

По данным исследования "Эвотора", в четверти российских регионов наличные платежи до сих пор более популярны, чем безналичные. Однако и в этих регионах доля безналичного оборота поступательно растет. В лидеры по темпам роста безналичных платежей вышли республики Кавказа, где доля эквайринга традиционно самая низкая. В Кабардино-Балкарии доля безналичного торгового оборота за год выросла с 19 до 33% (+76%), а в Северной Осетии - с 16 до 29% (+74%). Однако в Дагестане, например, доля безнала по-прежнему не превышает 9%.

Категории роста

Доля безналичного оборота демонстрирует уверенный рост в большинстве сегментов торговли и сферы услуг. Наиболее высокий уровень проникновения безналичных платежей в индустрии красоты, общепите и фитнесе. В салонах красоты этот показатель за год вырос с 76 до 80%, в кофейнях - с 74 до 79%, кафе и ресторанах - с 66 до 67%. В фитнес-центрах доля безнала за год не изменилась и составила 73%.

В магазинах цветов доля безнала за год выросла с 67 до 75%, в магазинах сувениров - с 60 до 69%.

Растет проникновение безналичной оплаты и в российском фешн-сегменте. В магазинах одежды доля безналичного оборота выросла с 68 до 69%, в магазины нижнего белья - с 67 до 71%, в магазинах обуви - с 61 до 67%, в магазинах галантереи - с 62 до 67%.

Все больше сервисных точек для автомобилистов подключают эквайринг. В результате, доля оборота по карте в автомойках и автосервисах выросла за год с 61 до 66%.

Между тем в ряде сегментов ритейла и сферы услуг безналичные платежи не достигают и половины оборота. Например, в сфере ритуальных услуг доля оборота по карте в июле составила всего 23% (год назад было 19%), алкомаркетах - 35% (год назад - 30%). В турагентствах доля безналичного оборота за год даже сократилась с 47 до 45%.