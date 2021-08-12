Предприниматели Москвы чаще всего обращались в МБМ по мерам поддержки бизнеса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Столичные предприниматели в I полугодии 2021 года получили около 50 тыс. консультаций от специалистов государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" (МБМ), чаще всего они интересовались тем, как власти помогают предпринимательству на разных этапах его развития. Об этом в четверг сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Чаще всего предпринимателей интересуют вопросы о том, как Москва помогает бизнесу на разных этапах развития - от старта до масштабирования и выхода на новые рынки. Этой теме посвящена треть от всех обращений - около 16 тыс. Консультанты понятно и подробно рассказывают о том, какие образовательные курсы помогут повысить компетенцию и стать профессионалом в сфере бизнеса, какие конкурсы и программы позволят найти инвесторов, как взять в бесплатную аренду площадку для работы и многое другое", - приводится в сообщении комментарий руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Тема финансовой поддержки - на втором месте по числу обращений, всего за I полугодие 2021 года поступило 7,7 тыс. таких вопросов. В департаменте отметили, что предприниматели не всегда хорошо знают обо всех возможностях, которые им готов предоставить город. Например, часто они не владеют информацией о том, что Москва компенсирует часть затрат на обучение сотрудников и онлайн-продвижение продукции фирм. Поэтому специалисты МБМ помогают сориентироваться, какие меры поддержки подходят конкретной компании, каковы условия и порядок получения той или иной субсидии.

В тройку самых популярных запросов от бизнеса также вошла тема государственной регистрации, ей посвящено около 5,6 тыс. запросов. Консультанты МБМ разъясняют, какая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности больше всего подойдет будущей компании и какие документы нужно подготовить для ее регистрации. Предприниматели также обращаются в ГБУ "Малый бизнес Москвы", чтобы разобраться в налоговом законодательстве, выбрать удобный налоговый режим и правильно составить декларацию по упрощенной системе налогообложения.