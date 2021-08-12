Исследование: более 9 млн россиян работают в сфере услуг через объявления

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 9 млн россиян занято в сфере услуг через сервисы объявлений, в том числе 1,7 млн исполнителей предлагают услуги строительства и благоустройства, а 1 млн - услуги для бизнеса. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Data Insight и "Авито услуги", имеющегося в распоряжении ТАСС.

"В сфере услуг занято 10% населения страны в возрасте 18-64 года, что составляет 9,4 млн человек. Из них 3 млн исполнителей работают в одиночку, еще порядка 6,4 млн человек - в компаниях (штат от 2 до 15 человек) и коллективах", - говорится в исследовании.

Более 50% провайдеров услуг зарегистрированы в качестве ИП и самозанятых (33%). За год с апреля 2020 года по март 2021 года объем рынка услуг составил 6,2 трлн рублей, было выполнено 2,3 млрд заказов. Таким образом, рост рынка за 3 года составил 10-12% (5,5 трлн рублей в 2017 году).

По данным аналитиков, "Авито" используют 53% от оказывающих услуги в России, 44% - "Вконтакте" (общая база услуг с сервисом "Юла"), 36% - Instagram, а WhatsApp, Telegram, Viber - 27%. Больше половины занятых в сфере услуг - россияне в возрасте 25-44. Мужчин в этой области деятельности в 1,5 раза больше, чем женщин.

Самые крупные категории - "Строительство и благоустройство" (годовая выручка - 1,28 трлн рублей, доля выручки от всего рынка услуг - 21%), "Ремонт жилья" (годовая выручка - 910 млрд рублей, доля - 15%), "Деловые услуги", "Перевозки и курьеры", "Красота и здоровье" (годовая выручка - 405 млрд рублей) - собирают две трети выручки на рынке.

Для 86% исполнителей работа в сфере услуг - это основная занятость, а для 14% - подработка, которая приносит им 20-30% месячного дохода. По данным аналитиков, больше всего исполнителей и субъектов МСП - 18,2% от общего числа - занято в сфере строительства и благоустройства. На втором месте - ремонт жилья. Услуги в этой сфере предоставляет 12,4% - 1,17 млн россиян.

"Выручка частных исполнителей и малого бизнеса в сфере деловых услуг в марте 2020 - марте 2021 года составила 861 млрд рублей - это 14% от всего рынка услуг. Всего услуги бухгалтерского учета, документооборота, юридических и других услуг для бизнеса оказывают 420 тыс. команд [коллективов самозанятых исполнителей услуг, работающих совместно без регистрации юрлица или ИП] и 110 тыс. частных специалистов [всего 1 млн человек] - это 11% всех мастеров и команд в сервисной сфере. Деловые услуги - это третий по количеству специалистов сегмент в сфере услуг после строительства и ремонта, при этом для 90% специалистов в этом сегменте деловые услуги - основной источник заработка", - отметили аналитики.

По данным "Авито услуги", за два года (сравнение данных за I полугодие 2021 г. и аналогичный период 2019 года) спрос на деловые услуги вырос на 110%, а предложение - на 57%. По сравнению с I полугодием 2019 года, когда пандемия еще не влияла на экономику, наибольший рост показали консалтинговые услуги - спрос на консалтинг вырос более чем втрое, а предложение - вдвое.

Услуги перевозок, а также курьерские услуги через объявления оказывает 8,8% россиян (830 тысяч), также порядка 8% занято в сфере красоты и здоровья - 720 тыс. человек. На шестом месте - бытовые услуги и сфера телекоммуникационных и IT-услуг. В каждой из этих областей размещают объявления по 5,8% россиян - около 550 тыс. человек. Обучающие услуги в РФ на базе доски объявлений предоставляет 5,6% самозанятых и субъектов малого и среднего бизнеса - 520 тысяч человек. Ремонтом автомобилей занимается почти столько же - 490 тысяч человек (5,2%).

Средний заработок, чек и количество заказов

Наибольшее количество заказов приходится на категории с "короткими" по времени заказами и небольшим чеком. На категории "Перевозки и курьеры" (28,8% всех заказов, 670 млн) и "Красота и здоровье" (14,4% заказов, 335 млн) приходится более половины заказов на рынке. Треть всех заказов выполняют провайдеры услуг из ЦФО, 18% - жители Приволжского федерального округа. На долю Московского региона приходится 20% всех заказов на рынке. Самый высокий чек в 90,4 тысячи рублей зафиксирован в сфере строительных услуг. Порядка 43 тыс. рублей составляет средний чек в сфере обслуживания оборудования. Средний чек на ремонт жилья - 40 тыс. рублей, организацию праздников и мероприятий - 20,6 тыс. рублей. Самый низкий средний чек в области услуг красоты и здоровья - 950 рублей.

Средний стаж работы в сфере услуг - 3-5 лет, выяснили эксперты. В среднем провайдер услуг в России зарабатывает 112 тыс. рублей в месяц. Самый высокий заработок - 200 тыс. рублей - у исполнителей и субъектов МСП в Московском регионе (200 тыс. рублей), а самый низкий - в Северо-Кавказском федеральном округе - 95 тыс. рублей. Большинство исполнителей (69%) принимает оплату наличными или переводом на банковскую карту (42%), говорится в исследовании.