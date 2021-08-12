Шойгу: необходимость реконструкции БАМа обусловлена острой экономической необходимостью

ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК /Амурская область/. 12 августа. / ТАСС/. Необходимость реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали обусловлена острой экономической необходимостью, темпы работ снижать нельзя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важность проекта обусловлена острой необходимостью увеличить пропускную способность БАМа для повышения экономического потенциала страны", - сказал Шойгу в четверг на совещании о ходе реконструкции восточного участка БАМа.

Он напомнил, что Минобороны принимает участие в реконструкции восточной ветки БАМа по поручению президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Железнодорожным войскам поручен самый сложный участок на БАМе - от станции Улак до станции Февральск протяженностью 340 км.

"Развертывание завершили, переброску сил завершили, приступили к работам по основному предназначению", - сказал министр. "На сегодня создана достаточная группировка сил и средств, на пяти из девятнадцати объектов развернуты полномасштабные работы. В ходе совещания обсудим проблемные вопросы и наметим планы на ближайшую перспективу", - сказал министр обороны. Он отметил, что хотел бы услышать, в частности, что необходимо сделать дополнительно, чтобы сроки были выполнимы, темпы работ не снижались ни в какой сезон, потребовав конкретики по каждой позиции строительства. Начальник главного управления железнодорожных войск Олег Косенков доложил министру обороны о состоянии дел на реконструкции участка БАМа, заверив, что "планы, намеченные в соответствии с утвержденными графиками, выполняются, отставаний нет".

Шойгу сегодня прибыл в Восточный военный округ для инспекции хода реконструкции Байкало-Амурской магистрали. В Верхнезейске он участвует в церемонии торжественной закладки памятного камня, посвященного началу реконструкции БАМа. В апреле Минобороны России начало строительство второго пути БАМ на участке от Улака до Февральска. В работах задействованы десять бригад ЖДВ.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность - 4,3 тыс. километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет их модернизация.