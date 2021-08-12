"Полюс" в I полугодии снизил выпуск золота на 2%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Золотодобытчик "Полюс" по итогам I полугодия 2021 года снизил выпуск золота на 2% по сравнению с показателем годом ранее - до 1,263 млн унций. Это следует из сообщения компании.

Объем аффинированного золота составил 1,24 млн унций, что на 5% превышает аналогичный показатель I полугодия 2020 года.

Производство золота "Полюсом" во II квартале составило 671,5 тыс. унций, реализация - 679 тыс. унций, что на 1% выше, чем годом ранее, и на 19% больше, чем в предыдущем квартале. Выручка от продаж золота во II квартале выросла на 21% по сравнению с предыдущим кварталом, до $1,23 млрд. Продажи золота в январе - июне текущего года составили почти $2,25 млрд, что на 12% выше, чем в аналогичный период 2020 года.

"Полюс" сохраняет план производства около 2,7 млн унций золота в 2021 году, говорится в сообщении.

"Проекты по увеличению производительности фабрик принесли хорошие результаты: общий объем переработки руды за I полугодие 2021 года превысил 23 млн тонн, что на 4% больше соответствующего прошлогоднего показателя", - отметил глава "Полюса" Павел Грачев, слова которого приводятся в сообщении.

Чистый долг компании с учетом деривативов на конец II квартала 2021 года составил $2,366 млрд, что на 6% меньше, чем годом ранее, но на 14% выше, чем на конец I квартала.

О компании

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В 2020 г. компания произвела около 2,8 млн унций золота.