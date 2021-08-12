Прибыль Fix Price по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла на 8,6%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль сети магазинов низких цен Fix Price по МСФО в первом полугодии 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. выросла на 8,6%, до 9,8 млрд рублей, выручка - на 28,1%, до 106,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка ретейлера выросла на 30,1% до 93 млрд рублей. EBITDA выросла на 24,1% до 19,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 18,7%.

Сопоставимые продажи ретейлера (показатель LFL) выросли на 11,9%, LFL трафик вырос на 9%. "LFL средний чек вырос на 2,6% благодаря введению новых прайс-поинтов на фоне нормализации ситуации после высокой базы прошлого года", - сообщили в компании.

На 30 июня 2021 г. общая сумма кредитов, займов и арендных обязательств компании составила 26,4 млрд рублей. Финансовый долг остался практически неизменным по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 г. На 30 июня 2021 г. скорректированный чистый долг составил 21,5 млрд рублей, а скорректированный чистый долг на основе МСФО (IAS) 17 - 10,7 млрд рублей. Отношение скорректированного чистого долга к EBITDA на основе МСФО (IAS) 17 осталось на консервативном уровне 0,4x, что значительно ниже порогового значения 1,0x, заложенного в прогнозе компании.

Общее количество магазинов увеличилось на 418, до 4 тыс. 585 (из них 486 работают по франшизе). В 2020 году выручка Fix Price составила 190,1 млрд рублей, EBITDA - 36,8 млрд рублей, чистая прибыль - 17,6 млрд рублей (в соответствии с МСФО).

Выплата дивидендов

Совет директоров Fix price рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в 100% чистой прибыли за период из расчета 11,5 рублей на акцию.

"Совет директоров рад сообщить, что компания намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере 9 млрд 788 млн рублей или 11,5 рублей на ГДР/акцию, что составляет 100% от чистой прибыли по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Промежуточные дивиденды будут выплачены 28 сентября акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров на конец рабочего дня 24 сентября. Экс-дивидендная дата определена на 23 сентября 2021 года.

5 марта 2021 г. Fix Price разместил глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой и Московской биржах. Сделка предусматривала размещение ГДР акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура "Марафон групп" Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd ("дочка" Goldman Sachs Group). До IPO Ломакин и Хачатрян владели по 41,7% акций, Marathon - 9,9%, Goldman Sachs - 4%. После листинга их пакеты составляли соответственно 33,93% у каждого, 2,98% и 2,95%.