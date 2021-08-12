Стали известны самые популярные названия населенных пунктов в России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Александровка, Ивановка и Михайловка стали самыми распространенными названиями населенных пунктов в России, следует из исследования "Яндекс.Карт".

"Самые распространенные названия населенных пунктов - Александровка (их в России 333 штуки), Ивановка (280) и Михайловка (272)", - говорится в исследовании.

В то же время около 65 тыс. названий встречаются на карте РФ только раз, среди них Шуточкино, Майя, Опухлики, Пролей-Каша, Мутный Материк.

Согласно данным компании, село Кременчуг-Константиновское стало населенным пунктом с самым длинным названием, состоящим из 25 букв. Без пробелов и дефисов самое длинное название у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы). Самых коротких названий двадцать семь, они состоят из двух букв. Некоторые из них встречаются несколько раз. Самыми распространенными стали Ям и Яр, которых в России по одиннадцать штук.

В компании добавили, что в России существуют населенные пункты на любую букву алфавита, кроме ь и ъ. Больше всего - на к, с, п, меньше - на й.

По данным исследования, большинство городов и почти половина поселков названы словами мужского рода, половина деревень - словами среднего рода. Прилагательные стали самыми частотными в названиях, они служат для различения одноименных населенных пунктов: малый, большой, новый, старый и так далее. Самыми популярными существительными названы горка, гора, поляна.

Всего на "Яндекс.Картах" отмечено порядка 160 тыс. различных населенных пунктов. В основном это деревни (57%), села (19%) и сельские поселки (17%). Города и поселки городского типа составляют меньше 1,5% от общего числа.