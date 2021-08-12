Объем инвестиций в недвижимость в России в 2021 году может превзойти пятилетний максимум

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость в России по итогам 2021 года может увеличиться на 16% - до 330 млрд рублей в сравнении с 2020 годом и превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе консалтинговой компании CBRE в четверг.

"По итогам 2021 года объем инвестиций в недвижимость России может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов [тогда годовые вложения достигали порядка 300 млрд рублей] и составить порядка 330 млрд рублей. В 2020 году объем инвестиций составлял 285 млрд рублей. По нашим прогнозам, рост может составить 16%", - говорится в исследовании.

По итогам второго квартала 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 117 млрд рублей (€1,3 млрд), что является максимальным квартальным значением за 3,5 года с конца 2017 года и в два раза превосходит показатель в аналогичном периоде прошлого года. В целом за первое полугодие объем инвестиций в российскую недвижимость увеличился на 50% - до 188 млрд рублей (€2,1 млрд) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (125 млрд рублей), отмечают в CBRE.

Улучшение экономической ситуации большинства стран мира и увеличение темпов вакцинации стимулируют активное восстановление инвестиций, рассказал генеральный директор CBRE в России Владимир Пинаев. "В России мы наблюдаем рост объемов вложений в жилой сегмент в то время, как конверсия сделок в сегментах коммерческой недвижимости остается на низком уровне. Тем не менее, интерес инвесторов увеличивается, мы ожидаем увеличение вложений в коммерческую недвижимость по итогам года", - приводятся его слова в исследовании.

По данным CBRE, европейский инвестиционные рынки восстановились во втором квартале 2021 года. Благодаря высокой инвестиционной активности в Великобритании и Германии общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг во втором квартале 2021 года €70 млрд, что на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года.